Météo : mercredi en demi-teinte

Pour ce mercredi 10 juin 2026, le soleil ouvre la journée sur une belle note avant que le ciel bascule l'après-midi. Les averses sont bien plus prononcées que d'habitude avec des cumuls dans les hauteurs. Le thermomètre affiche entre 29 à 30°C du côté de Saint-Louis et Saint-Leu. Et le vent de nord-est souffle notamment au Port et vers Saint-Philippe.(Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)