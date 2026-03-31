Météo : mercredi tranquille pour débuter avril

Pour ce mercredi 1er avril, Matante Rosina nous annonce une magnifique journée. La matinée se passe bien au sec sous un ciel lumineux, avec juste un voile de nuages en altitude qui ne pose aucun souci. Au fil de la journée, les nuages chargent l'intérieur de l'île et viennent couvrir le ciel, sur l'est et le sud-est. Le reste du département respire tranquillement. (photo Richard Bouhet - Imazpress reunion)