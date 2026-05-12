Météo : mercredi venteux

Pour ce mercredi 13 mai 2026 Matante Rosina nous dit que la journée ressemble à ce qu'on a connu ces derniers jours entre soleil et nuage. Mais le vent décide de hausser le ton. Les rafales peuvent atteindre les 70 km/h du côté de Petite-Île et de Saint-Denis. Dans l'ensemble, la journée reste plutôt agréable malgré tout. Les hauteurs se couvrent au fil des heures avec peut-être quelques petites gouttes. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)