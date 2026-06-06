Météo : quelques averses attendues dans l'après-midi

Matante Rosina se réveille de bonne heure ce dimanche matin et constate que les pluies de la nuit ne sont plus qu'un souvenir. Un temps plus sec s'installe dès le lever du jour. Quelques averses restent envisagées à l'est en cours d'après-midi et soirée. Le vent d'est à sud-est reste soutenu surtout sur les flancs sud-ouest et nord-est de l'île avec des pointes pouvant atteindre les 60 à 70 km/h. Côté températures, elles continuent à baisser légèrement. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)