Météo : samedi calme mais avec quelques pluies

Pour ce samedi 6 juin 2026, la journée se déroule dans la continuité de la veille. Quelques faibles averses traînent sur le littoral sud en matinée avant que les nuages prennent possession de l'intérieur l'après-midi. Les averses se concentrent principalement sur les hauteurs de la moitié nord, le reste de l'île s'en tire bien avec un beau soleil. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)