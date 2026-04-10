Météo : samedi ensoleillé malgré quelques averses

Pour ce samedi 11 avril 2026, Matante Rosina nous annonce quelques faibles averses sur la façade est en début de matinée, pendant que le soleil domine tranquillement ailleurs. Au fil de la journée, les nuages gagnent les hauts et apportent quelques petites pluies localement. Saint-Denis et Saint-Pierre tirent bien leur épingle du jeu avec un beau soleil qui s'impose. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)