Météo : soleil au réveil, averses l’après-midi

  • Publié le 11 décembre 2025 à 01:30
Chaleur 2025

Ce jeudi 11 décembre 2025, Matante Rosina se demande si elle ne perd pas la tête. Elle se rend compte qu'elle a oublié d'ouvrir son calendrier de l'avent depuis trois jours. Elle en profite pour le faire et trouve : deux gousses de vanille bleue, un bocal de galabé et un morceau de colle pistache. Une fois ses esprits retrouvés, elle a fouillé dans ses petits secrets pour prévoir le temps. Ce matin, en sirotant son café brûlant, elle a vu danser un petit rayon de soleil au fond de sa tasse. "Oté la journée commence bien !", elle s'écrit. Mais en remuant la dernière goutte, elle a aperçu une ombre… signe que le temps se gâte un peu plus tard. (photo rb/www.imazpress.com)

