Météo : un beau temps pour ce dimanche

Ce dimanche 8 mars 2026, Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal et voit une belle matinée ensoleillée s’installer sur l’île. Le soleil brille largement pour commencer la journée. Mais en faisant tourner doucement sa boule, elle aperçoit quelques nuages se former dans l’après-midi, l'ouest de l’île. Ils pourraient laisser tomber quelques averses, mais sans excès. Ailleurs, nuages et éclaircies se partagent le ciel. Les températures restent bien chaudes. Le vent souffle toujours bien sur les côtes nord et sud. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)