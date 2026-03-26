Météo : un bon vendredi

Pour ce vendredi 27 mars 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée avec de larges périodes ensoleillées sur l'île. Mais au fil des heures, les nuages prennent possession de la moitié nord. Suite à cela, des averses modérées apparaissent sur ce secteur et Sainte-Marie n'est pas épargnée. Dans le reste de l'île, le soleil domine. Photo Richard Bouhet - imazpress. (Photo photo RB imazpress)