Météo : un dimanche tout gris et tout mouillé

Ce dimanche 14 décembre 2025, Matante Rosina est contente. Elle tombe sur de bonnes galettes manioc bien dorées en ouvrant son calendrier de l’avent. En croquant dedans, elle a une intuition : la journée sera grise et pluvieuse. Les nuages resteront maîtres du ciel du matin au soir, et des averses sont attendues sur quasiment toute l’île. Par moments, la pluie pourrait devenir plus soutenue, surtout dans les hauts. Ce dimanche, mieux vaut prévoir un parapluie… ou trouver une bonne raison de rester au chaud. (Photo rb/www.imazpress.com)