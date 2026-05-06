Météo : un jeudi ensoleillé mais avec du vent

Pour ce jeudi 7 mai 2026, le beau temps règne sur l'ensemble de l'île avec juste quelques nuages qui viennent s'inviter sur les pentes ouest l'après-midi. Mais Matante Rosina attire l'attention sur le vent il se montre particulièrement musclé dans le sud avec des bourrasques entre 60 et 70 km/h. Pour la mer, la houle générée par ce vent rend la mer agitée de Saint-Philippe à Saint-Leu en journée. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)