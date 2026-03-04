Météo : Un jeudi un peu plus venteux

Ce jeudi 5 mars 2026, Matante Rosina jette un œil au ciel au lever du jour. Sur la côte est, quelques nuages venus de la mer jouent encore les invités surprise, mais ils devraient vite plier bagage. À l’ouest, le soleil prend rapidement le dessus et offre une belle matinée lumineuse. Mais au fil des heures, les nuages reviennent doucement dans le décor. Dans l’après-midi, ils pourraient même laisser tomber quelques averses, surtout sur les pentes de la moitié ouest de l’île. Et attention du côté de Saint-Pierre : Matante Rosina sent bien le vent se lever. Le vent souffle un peu plus fort avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h dans le secteur. (photo RB/www.imazpress.com)