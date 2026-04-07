Météo : un mercredi agréable

Pour ce mercredi 8 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée plutôt agréable. Le soleil domine le matin, avec juste quelques nuages porteurs de faibles ondées sur le sud-est. Au fil de la journée, l'intérieur se couvre progressivement et quelques légères averses font leur apparition l'après-midi, mais rien de bien conséquent. Les plages de l'ouest et le secteur gardent de belles périodes ensoleillées. La mer sera agitée à l'ouest et au sud avec l'arrivée d'une longue houle australe. (photo Stéphan LaïYu/www.imazpress.com)