Météo : un mercredi chaud mais pluvieux

Pour ce mercredi 18 mars, matante Rosina nous prévient, l'élément marquant de la journée, c'est la chaleur. Côté ciel, quelques pluies de courte durée s'invitent au lever du jour sur le littoral nord, pendant que le reste de l'île profite de belles éclaircies matinales. L'après-midi, les averses se concentrent surtout sur les hauts du sud, mais avec moins d'intensité que ces derniers jours. (photo Richard Bouhet/imazpress.com)