Météo: un mercredi particulièrement chaud

Pour ce mercredi 3 juin 2026, la matinée commence avec un beau soleil sur toute l'île. Mais au fil des heures, les hauteurs se couvrent et quelques averses font leur apparition, avec même la possibilité d'orages sur les massifs. Ce qui retient l'attention de Matante Rosina aujourd'hui, c'est le thermomètre. Pour un mois de juin, les valeurs sont tout simplement anormales pour la saisons, Saint-Denis attend 30°C au compteur. Une chaleur bien lourde accentuée par l'absence d'alizé, remplacé par de simples brises sur toute l'île. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)