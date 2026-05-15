Météo : un samedi bien arrosé dans l'est

Pour ce samedi 16 mai 2026, le réveil se fait sous des averses sur une large moitié est et des débordements sont possibles jusqu'à Saint-Pierre. Du côté ouest, la matinée se passe bien plus tranquillement malgré quelques nuages. Mais la trêve est de courte durée e nord-ouest se couvre progressivement au fil des heures et des averses finissent par s'y installer également. (photo Richard Bouhet/imazpress.com)