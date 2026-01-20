Météo : un temps partagé

Ce mercredi 21 janvier 2026, Matante Rosina regarde dans sa tasse de café pour prédire la météo. Elle aperçoit la pluie qui s'installe au sud, poussée par un vent venu du large. Du côté du nord, le ciel reste beaucoup plus calme, avec juste quelques nuages de passage. Dans l'après-midi, le fond de sa tasse de café montre des nuages vers les hauts du sud mais le soleil, lui, continue de briller sur le littoral nord. Le vent continue de souffler sur les côtes du nord et la mer reste agitée au sud et à l'est. (Photo sly/www.imazpress.com)