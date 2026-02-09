Météo : un temps pluvieux et lourd

Matante Rosina scrute les feuilles de thé qui tournent dans sa tasse. Ce mardi 10 février 2026, la journée commence sous de fortes pluies à l’Est, parfois orageuses. Puis, les averses gagnent les hauts et restent soutenues sur le Sud-Est, poussées par un flux de Nord-Ouest. L’Ouest, lui, devrait être un peu plus chanceux et rester plus à l’écart. L’air reste chargé d’humidité, les températures toujours élevées, et la sensation de lourdeur s’installe. Le vent a tourné au Nord-Est durant la nuit et souffle encore fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h, notamment sur Le Port et Saint-Philippe. En mer, Matante Rosina annonce une houle cyclonique qui s’amortit, mais la mer reste peu agitée à agitée. (Photo rb/www.imazpress.com)