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Météo : un vendredi très chaud

  • Publié le 17 avril 2026 à 01:30
site des 4 canons à saint-denis

Pour ce vendredi 17 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée très chaude. La matinée commence bien lumineuse sur l'ensemble de l'île avant que les nuages prennent possession des hauts. L'après-midi, la moitié sud-ouest reçoit quelques averses mais retrouve vite un temps ensoleillé. Le vent est faible, l'air est humide et les températures grimpent. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Météo, Soleil, Nuages

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