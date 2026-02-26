TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Météo : vendredi ensoleillé mais les hauts se font arroser

  • Publié le 27 février 2026 à 01:30
  • Actualisé le 27 février 2026 à 08:55
paysage les hauts de sainte-rose

Ce vendredi 27 février 2026, Matante Rosina nous annonce un beau ciel bien dégagé pour bien démarrer la journée. Mais attention ça ne dure pas, l'après-midi les nuages s'invitent. Les pluies font leur apparition sur les hauteurs, et surtout dans les hauts du sud-est. Côté chaleur, rien de nouveau par rapport aux derniers jours. La mer sera peu agitée avec une petite houle d'alizé sur le littoral est. (photo Sly/www.imazpress.com)

Météo, Soleil, Pluie, Nuages

guest
0 Commentaires