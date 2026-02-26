Météo : vendredi ensoleillé mais les hauts se font arroser

Ce vendredi 27 février 2026, Matante Rosina nous annonce un beau ciel bien dégagé pour bien démarrer la journée. Mais attention ça ne dure pas, l'après-midi les nuages s'invitent. Les pluies font leur apparition sur les hauteurs, et surtout dans les hauts du sud-est. Côté chaleur, rien de nouveau par rapport aux derniers jours. La mer sera peu agitée avec une petite houle d'alizé sur le littoral est. (photo Sly/www.imazpress.com)