Météo: vendredi lumineux

Pour ce vendredi 29 mai 2026, la journée commence avec un grand soleil sur toute l'île. Les nuages prennent progressivement possession des hauteurs au fil des heures, et quelques averses tombent par endroits, faibles à modérées. Le littoral, lui, n'est pas inquiété et garde son beau soleil tout au long de la journée. Dans les hauts, les nuits se font un peu plus fraîches, mais sur le bord de mer les températures ne bougent pas. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)