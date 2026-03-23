Toute La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

Météo France a émis un avis de vigilance jaune fortes pluies et orages pour l'ensemble de La Réunion ce lundi 23 mars 2026. Une vigilance qui, selon les prévisions, devrait prendre fin sur une bonne partie du nord, de l'ouest et du sud de l'île vers 22 heures. Les zones est et le sud-est devraient rester sous un temps particulièrement humides jusqu'à mardi matin (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans l'après-midi, les averses se propagent un peu partout, principalement dans les hauts. En fin d'après-midi, "les baies de Saint-Paul et de la Possession voient fleurir quelques petites averses sous le vent du relief et dans le même temps la couverture nuageuse commence à se dissiper", indiquent les prévisions de Météo France.

Dans un contexte toujours chaud, humide et instable, un coup de tonnerre localisé n'est pas à exclure du côté du volcan cet après-midi.

En fin de journée et première partie de nuit, les averses perdurent, principalement dans les hauts et sur la façade est. De la Pointe de la Table à Sainte-Rose les averses sont fréquentes, voire localement orageuses.

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