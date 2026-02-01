Un halo lunaire visible à La Réunion

Ce samedi 31 janvier 2026, à 22h50, une photographe a capturé un halo lunaire à Sainte-Anne (commune de Saint-Benoît). Ce phénomène atmosphérique "est provoqué par la réfraction de la lumière de la Lune dans les cristaux de glace en altitude", explique Angeliqua Louis, celle qui a capturé cette image (Photo : Angeliqua Louis)

Il apparaît lorsque la lumière lunaire traverse des nuages situés en haute altitude, généralement composés de fins cristaux de glace (cirrus ou cirrostratus).

Selon les scientifiques, "ces cristaux agissent comme de minuscules prismes qui réfractent et devient la lumière, créant un cercle lumineux souvent d’un rayon d’environ 22 degrés".

C’est d’ailleurs même assez fréquent, si l’on se réfère à l’Organisation météorologique mondiale.

Ce phénomène peut parfois annoncer l’arrivée d’une perturbation, c'est le cas pour aujourd'hui avec l'arrivée de Fytia.

