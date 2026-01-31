La tempête tropicale modérée Fytia devrait se réintensifier ce dimanche soir

Fytia a touché terre sur le nord-ouest de Madagascar (province de Mahajanga) en fin de nuit samedi 31 janvier 2026. Il "est le plus puissant phénomène à frapper cette province depuis Andry en 1983", indique Météo France. "Sa trajectoire devrait continuer durablement vers le sud-est, avec une réintensification au stade de forte tempête tropicale envisagée à partir de dimanche soir", préviennent les météorologues. Il circulera au large du sud-ouest des Mascareignes et de La Réunion lundi avant de s'éloigner plus au sud les jours suivants (Photo : Windy)

Au moment de toucher terre, "Fytia était à son maximum d'intensité, dans le haut du stade de cyclone tropical, en faisant le plus puissant phénomène à frapper cette province depuis Andry en 1983, légèrement plus puissant que Belna en 2019", note Météo France.

- Pluies intenses et inondations dans plusieurs régions -

La province de Mahajanga (nord-ouest de Madagascar), a connu des conditions météorologiques très dégradées avec de très forts cumuls de pluie, des vents destructeurs, une mer dangereuse.

La ville de Mahajanga n’a pas été épargnée. Les crues se sont multipliées. Regardez.

À Mahajanga, plusieurs sinistrés ont été évacués. Regardez.

Une amélioration progressive est prévue en journée de dimanche.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

- Une dégradation du temps attendue entre dimanche et mardi à La Réunion -

Selon Météo France, pour La Réunion, une influence de ce système est probable entre dimanche soir et mardi matin.

La tendance actuelle "fait passer le phénomène à une distance suffisante de l'île pour que les conditions les plus dégradées associées restent en mer". Une influence en terme de vent, pluie et de houle, est néanmoins envisagée.

Cette "tendance demande toutefois à être confirmée dans nos prochaines prévisions"

- La tempête tropical modérée Fytia à 1.010 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 100 km/h.

Pression estimée au centre : 988 hPa.

Position le 31 janvier à 16 heures locales : 17.2 Sud / 46.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1010 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 500 km au secteur: sud-sud-est

Déplacement : sud-est, à 22 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 01/02 à 16h locales, par 20.6 Sud / 50.7 Est.

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 02/02 à 16h locales, par 22.9 Sud / 53.3 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 03/02 à 16h locales, par 24.4 Sud / 54.8 Est.

Dépression post-tropicale



Centre positionné le 04/02 à 16h locales, par 26.6 Sud / 57.1 Est.

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 05/02 à 16h locales, par 31.9 Sud / 62.5 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité. Fytia est le second.

Une circulation dépressionnaire "pourrait se former sur le centre du bassin, au sud-ouest des Chagos, en début de semaine prochaine.

Une seconde circulation dépressionnaire pourrait se former sur l'extrême l'est du bassin en début de semaine prochaine

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]