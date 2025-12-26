Une atmosphère d'été règne sur La Réunion

Ce samedi 27 décembre 2025, Matante Rosina va pouvoir profiter de son week-end en toute tranquillité et presque sans pluie. C'est une atmosphère d'été qui règne sur La Réunion. De petites averses viendront semer le trouble du Port à Sainte-Rose en passant par Saint-Denis en début de journée. Dans l'après-midi, c'est la moitié sud qui sera mouillée. Rien de plus banal en cette saison (Photo : rb/www.imazpress.com)