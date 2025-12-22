Une météo chargée en averses pour Matante Rosina

Dans la case n°23 de son calendrier de l’avent, Matante Rosina ce mardi 23 décembre 2025, un morceau de "colle coco". De quoi se ravir les papilles, alors que le début de la journée est marqué par des averses, notamment dans l'est. En revanche, le temps est ensoleillé sur une grande majorité du territoire. Mais pas pour longtemps. Au fil de la journée, les nuages se développent. Matante Rosina n'a donc qu'a resté à l'abri et manger ses douceurs favorites (Photo : sly/www.imazpress.com)