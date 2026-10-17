Une zone dépressionnaire devrait se développer au large des Seychelles, aucun risque pour La Réunion

Selon Météo France océan Indien, une zone dépressionnaire devrait se développer au large des Seychelles dans les prochains jours "en suivant un lent déplacement vers le sud-ouest". Le risque qu'elle atteigne le stade de tempête tropicale est estimé faible à partir du lundi 19 octobre 2026 puis modéré à partir du mercredi 21 octobre. Cet éventuel système ne présente aucune menace pour La Réunion (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Indépendamment du risque de cyclogenèse, des conditions perturbées (fortes averses, grains orageux, vent soutenu) sont probables sur la zone des Seychelles dans les prochains jours, précise Météo France.

Cet éventuel système ne présente aucune menace pour La Réunion dans l'état actuel des prévisions.

- Une activité cyclonique plus faible… mais pas forcément plus calme -

Concernant l'activité cyclonique, interrogé pour La Réunion, Météo France nous indiquait "s'attendre à une diminution de l'activité sur le bassin (la moyenne étant de 10 systèmes par saison sur tout le bassin)".

"Le risque cyclonique sera donc atténué sur Madagascar et la côte du continent africain, mais il devrait rester proche de la normale sur les Mascareignes."

À ce stade, "on ne peut pas anticiper l'intensité des phénomènes qui se développeront sur le bassin", confie le directeur de Météo France.

La première estimation sur l'impact cyclonique possible pour cette saison à La Réunion sera donnée fin octobre.

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