Vent fort : le sud de l'île en vigilance ce mardi, des rafales jusqu'à 85 km/h attendues

Météo France place le sud de l'île en vigilance jaune pour vent fort ce mardi 13 octobre 2026. Des rafales entre 60 et 70 km/h sont attendues de Saint-Philippe aux Avirons, sur les hauteurs et sur les pentes du volcan. Au plus fort de la journée, les rafales atteignent 80 à 85 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Louis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon Météo France, le nord de l'île n'est pas en reste avec 60 à 70 km/h entre Sainte-Marie et Saint-Denis ainsi que sur le viaduc de la Nouvelle route du Littoral. Sur les hauteurs de Saint-Denis à Sainte-Marie ainsi que sur les les crêtes exposées, les rafales peuvent dépasser les 60 km/h.

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