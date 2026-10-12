[Photos-Vidéo] CFDT Réunion : Karl Maillot élu secrétaire général, le syndicat veut tourner la page des tensions internes

Élu secrétaire général de la CFDT Réunion à l'issue du XIXe congrès organisé le 1er octobre 2026 à Saint-Denis, Karl Maillot a présenté, ce lundi 12 octobre, la nouvelle équipe et ses priorités pour la mandature 2026-2030. Après plusieurs mois de tensions internes et de procédures judiciaires, la nouvelle direction entend se concentrer sur deux enjeux majeurs : le pouvoir d'achat et les conditions de travail des salariés réunionnais. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Réunis en conférence de presse ce lundi, Karl Maillot et les représentants des organisations syndicales ayant participé au congrès du 1er octobre ont présenté la nouvelle organisation de la CFDT Réunion.

Le congrès, qui a rassemblé 307 délégués, a permis d'élire un conseil syndical de 32 membres, ainsi qu'une commission exécutive de sept personnes. "La souveraineté a parlé, la démocratie a parlé et c'est bien le congrès qui a mis en place le nouveau conseil syndical", affirme Karl Maillot.

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Cette élection intervient dans un contexte de désaccord avec l'ancien secrétaire général, Expédit Lock-Fat, notamment autour de l'organisation du congrès et du fonctionnement des instances syndicales.

De leur côté, Karl Maillot et ses soutiens dénoncent l'absence de réunion du conseil syndical depuis août 2025, ainsi que le report du congrès initialement attendu en 2025. "Depuis un an, nous demandons, nous réclamons des élections", explique le nouveau secrétaire général, qui assure avoir sollicité à plusieurs reprises la direction précédente et la confédération nationale. Écoutez.

La validité du conseil syndical ayant préparé le congrès fait toujours l'objet d'une procédure judiciaire. Une décision est attendue le 24 novembre prochain.

Karl Maillot indique que son équipe demandera à nouveau l'organisation d'un congrès, si la décision est défavorable. Le nouveau secrétaire général affirme toutefois vouloir privilégier le dialogue et permettre à la nouvelle direction de travailler.

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Au-delà de ces tensions, la nouvelle équipe souhaite recentrer l'action de la CFDT Réunion sur les préoccupations des travailleurs. "Notre projet s'articule autour de deux axes. Le premier, c'est le pouvoir d'achat, et le deuxième, ce sont les conditions de travail, pour les salariés du secteur privé comme pour les agents du secteur public", assure Karl Maillot.

Le syndicat entend, entre autre, relancer les discussions sur l'application des conventions collectives à La Réunion, renforcer sa présence auprès des salariés des très petites entreprises (TPE) et développer la formation de ses militants. La CFDT souhaite aussi anticiper les transformations du monde du travail, notamment celles liées "au changement climatique et à l'intelligence artificielle". "Comment faire en sorte que ceux qui étaient en emploi soient accompagnés dans une transition pour être formés, pour se retrouver dans un autre emploi ? C'est notre urgence", insiste Karl Maillot.

Pour cette nouvelle mandature, la CFDT Réunion vise ainsi à renforcer le dialogue social dans les entreprises et les administrations, tout en poursuivant sa réorganisation interne.

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