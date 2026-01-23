TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Vents forts : ça souffle avec des rafales de 80 km/h, l'ouest en vigilance jaune

  • Publié le 23 janvier 2026 à 07:10
  • Actualisé le 23 janvier 2026 à 07:15
Théatre sous les arbres

Le vent est l'élément marquant de ce vendredi 23 janvier 2025. "Le vent de nord-est souffle fort au nord de la Pointe des Aigrettes en remontant vers la région du Port avec des rafales de 80 km/h", indique Météo France. "Sur la Plaine des Cafres, la valeurs sont poches de 60 à 65 km/h. Sur Saint Philippe, on atteint les 70 km/h environ", précisent les météorologues. La zone ouest est placée en vigilance vents forts (Photo : rb/www.imazpress.com)


Lire aussi - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com/[email protected]

Météo, Vent, Vigilance

guest
0 Commentaires