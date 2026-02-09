Vigilance jaune fortes pluies et orages pour l'ensemble de La Réunion à 22 heures

Ce lundi 9 février 2026 à 22 heures, la totalité de La Réunion sera en vigilance jaune fortes pluies et orages. Une fin probable est pour le moment annoncée pour demain, mardi 10 février 2026 à 7 heures (Photo rb/www.imazpress.com)

La Réunion est en vigilance jaune fortes pluies et orages sur toutes les zones à compter de 22h ce soir jusqu'à 7h du matin, ce mardi 10 février 2026.

Le vent de secteur est à nord-est souffle fort la nuit prochaine puis baisse en intensité dès la mi-journée de mardi.

- Prévisions pour la nuit du lundi 9 février 2026 au mardi 10 février 2026 -

Une dégradation pluvio-orageuse se produit sur une large façade est et nordeEst avec des averses modérées qui se déclenchent au cours de la nuit. Ces précipitations se décalent au fil des heures vers les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest.

