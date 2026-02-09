Chasse tangue : six procédures engagées contre des braconniers, une trentaine d'animaux saisis

Dans la nuit de vendredi 6 février au samedi 7 février 2026, une opération nocturne de lutte anti-braconnage du tangue a été menée sur les secteurs de la Plaine des Cafres, de la Plaine des Palmistes et du massif de Bébour- Bélouve, sous le pilotage de l’Office français de la biodiversité. 19 personnes ont été contrôlées. Six procédures ont été engagées et une trentaine de tangues ont été saisis. Les personnes concernées seront convoquées pour être entendues (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un cas de détention d’espèce protégée a été constaté par les équipes, ainsi que des circulations relevées sur une route interdite à la circulation.

Les personnes concernées seront convoquées prochainement pour être entendues dans le cadre des procédures en cours.

Cette action conjointe a mobilisé les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), la louveterie de La Réunion ainsi que les agents de la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion (FDC 974), engagés pour le respect de la réglementation et la protection de la faune sauvage.

- Le braconnage, un enjeu majeur à La Réunion -

Le prélèvement légal représente environ 3% de la population et, au maximum, 6% si le prélèvement illégal, estimé à environ 100.000 individus, était pris en compte.

Jane Cozette affirme qu'un chasseur prélève environ 9 tangues par jour de chasse, "pour un prélèvement médian entre 40 et 50 individus par saison".

En 2023, année sans supsension de l'activité, 48.695 individus ont été chassés légalement, un chiffre stable par rapport aux années précédentes.

- La vente des licences a débuté ce lundi -

L'ouverture de la vente des licences a débuté ce lundi 9 février 2026. L'ONF propose un prix forfaitaire de 150 euros pour avoir l'autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts Il n’y aura pas de vente de licences aux bureaux ONF de Bourg-Murat.

13 lots sont ouverts, pour une surface totale de 25.367 ha :

· Salazie, lot n° 3

· Piton de l’eau, lot n° 6

· Rivière des Remparts, lot n° 8

· Haut-Sous-Le Vent, lot n° 12

· Le Brulé (Haut de St Denis), lot n° 14

· Bébour, Grand Etang, lot n° 18

· Cratère et Dioré, lot n° 21

· Plaine des Palmistes, lot n° 5

· Rivière Langevin, lot n° 7

· Cilaos, lot n° 11

· Les Makes, lot n° 13

· Bélouve, lot n° 16

· Grand Brulé (Volcan), lot n° 20

La licence de chasse du lot 12 (les Hauts sous le vent) et la licence forfait des 13 lots permettra la chasse au petit gibier à plumes et au lièvre, uniquement sur le lot 12 et pendant la période d’ouverture spécifique à ces gibiers.

Une carte des lots de chasse sera remise à l’achat des licences.

