Partiellement suspendue en 2024, la chasse au tangue a repris… sous condition

Après une suspension partielle l’an dernier, la chasse au tangue a repris ce samedi 15 février 2025 à La Réunion, mais sous des conditions strictes. Un nouvel arrêté préfectoral fixe les règles encadrant cette pratique, qui reste très ancrée dans les traditions locales. Cette reprise intervient dans un contexte marqué par des tensions entre les chasseurs et l'association One voice qui souhaite que mettre fin à la chasse au tangue. (Photo : ONF)

L’arrêté préfectoral du 10 février 2025 prévoit une ouverture de la chasse au tangue du 15 février au 12 mars 2025, uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Une seconde période de chasse s’étendra du 15 mars au 13 avril.

Parmi les restrictions, du 15 février au 12 mars 2025, il est interdit de prélever les femelles et les jeunes non sevrés, reconnaissables à leurs cinq bandes claires longitudinales.

Les chasseurs doivent également respecter des règles strictes, notamment l’obligation d’un carnet de prélèvement nominatif, disponible en version papier ou numérique via l’application ChassAdapt.

Ce document doit être rempli en temps réel et retourné à la Fédération départementale des chasseurs avant le 13 mai 2025 sous peine de sanctions.

- Un contexte tendu après les recours en justice -

L’an dernier, la saison de chasse avait été suspendue par le tribunal administratif le 12 février 2024, à la suite d’un recours en référé déposé par l’association One Voice. L’interdiction portait sur la protection des femelles en gestation et des jeunes, un argument qui avait convaincu la juridiction.

Après plusieurs semaines d’attente, un nouvel arrêté préfectoral avait finalement permis une reprise tardive, le 15 mars 2024, avec des règles assouplies pour compenser les semaines perdues.

Cette suspension avait provoqué la colère des chasseurs, qui s’étaient mobilisés devant la préfecture. Plusieurs responsables politiques, dont le député Frédéric Maillot, avaient également pris position en faveur de la chasse au tangue, dénonçant l’ingérence d’associations extérieures à l’île.

Contactée, l’association One Voice n'a pas donné suite à notre sollicitation. En avril dernier, elle avait tenté d’obtenir, cette fois, une interdiction définitive de la chasse aux tangues, dénonçant des "méthodes inadmissibles".

- Le tangue, un mammifère "extrêmement prolifique" -

Pour cette nouvelle saison, les autorités espèrent éviter un nouvel affrontement judiciaire. Jane Cozette, directrice de la Fédération des chasseurs de La Réunion, souligne que l’ouverture a été décidée en concertation avec la commission de la chasse et de la faune sauvage.

"Nous avons pris en compte les décisions de l’an dernier en interdisant le prélèvement des femelles", précise-t-elle. De son côté, la préfecture informe que la population réunionnaise de tangue est d'environ 1,6 millions d’individus.

"S’agissant de la dynamique de population, le tangue est une espèce extrêmement prolifique, annonce la représentation de l'État. C’est le mammifère présentant les plus grandes portées au monde. On estime que l’absence totale de chasse durant une seule année entrainerait plus d’un million d’individus supplémentaire en 3 ans seulement", conclut la préfecture.

- Le braconnage, un enjeu majeur à La Réunion -

Le prélèvement légal représente environ 3% de la population et, au maximum, 6% si le prélèvement illégal, estimé à environ 100.000 individus, était pris en compte.

Jane Cozette affirme qu'un chasseur prélève environ 9 tangues par jour de chasse, "pour un prélèvement médian entre 40 et 50 individus par saison".

En 2023, année sans supsension de l'activité, 48.695 individus ont été chassés légalement, un chiffre stable par rapport aux années précédentes. Selon la directrice de la Fédération des chasseurs de La Réunion, une nouvelle interdiction ne ferait que favoriser le braconnage.

"Les chasseurs sont désabusés de ce qui s'est passé en 2024, confie Jane Cozette. Beaucoup nous on dit qu'ils envisageaient de retourner au braconnage si la pratique était de nouveau attaquée".

- Un enjeu patrimonial et culturel pour les chasseurs -

À La Réunion, la chasse au tangue est une tradition ancienne, étroitement liée à l’histoire de l’île. Introduit au XIXe siècle pour servir de ressource alimentaire, cet animal est aujourd’hui au cœur d’une pratique populaire, qui rassemble environ 900 chasseurs officiels.

"Plus de la moitié des chasseurs de l’île pratiquent cette chasse, c’est la plus importante et la plus emblématique", affirme Jane Cozette.

"C’est un moment de partage, une sortie dans la nature qui permet de se reconnecter."

Malgré le cadre réglementaire renforcé, la saison 2025 pourrait une nouvelle fois être marquée par des tensions entre partisans et opposants à la chasse au tangue.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com