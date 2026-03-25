L’ouest de l’île placé en vigilance fortes pluies orages jusqu’à 19 heures

Météo France Réunion a émis un bulletin de vigilance jaune fortes pluies orage pour l'ouest de l'île, cette vigilance, qui a débuté à 14 heures, devrait prendre fin à 19 heures ce mercredi 25 mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La route de littoral se retrouve sous les averses avant la fin de journée.

"Ces averses tardent à s'estomper, il faut attendre le début de soirée pour retrouver un temps clément", indique Météo France.

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