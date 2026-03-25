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L’ouest de l’île placé en vigilance fortes pluies orages jusqu’à 19 heures

  • Publié le 25 mars 2026 à 14:36
  • Actualisé le 25 mars 2026 à 14:51
Fytia - Fortes pluies dans l'ouest

Météo France Réunion a émis un bulletin de vigilance jaune fortes pluies orage pour l'ouest de l'île, cette vigilance, qui a débuté à 14 heures, devrait prendre fin à 19 heures ce mercredi 25 mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La route de littoral se retrouve sous les averses avant la fin de journée. 

"Ces averses tardent à s'estomper, il faut attendre le début de soirée pour retrouver un temps clément", indique Météo France.

Lire aussi : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com/[email protected]

Météo, Fortes pluies, Ouest

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