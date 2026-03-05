Élections municipales 2026 : mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote des candidats

À l’approche du 1er tour des élections municipales qui aura lieu le 15 mars prochain, le matériel électoral se prépare. Des chantiers de mise sous pli ont lieu dans les 4 arrondissements de l’île. La mise sous pli consiste à mettre dans une enveloppe les professions de foi et les bulletins de vote des candidats à destination des électeurs (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C’est une phase préparatoire importante pour la bonne tenue des élections municipales et communautaires, qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Sur les chantiers de mise sous pli de l’île, des demandeurs d’emploi répéteront les mêmes gestes, afin de préparer les enveloppes à destination des Réunionnais en âge de voter et surtout inscrits sur les listes électorales.

Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de La Réunion explique : "Ce sont 161.000 plis qui seront réalisés et confectionnés ici, afin que la Poste puisse ensuite les délivrer à chacun des électeurs de l'arrondissement, et c'est le cas aussi dans les autres arrondissements."

"Cela se fait sous la supervision des agents des services de la préfecture, qui réalisent des contrôles des enveloppes, sur un certain nombre selon une méthode, pour s'assurer que le contenu de l'enveloppe est conforme." Écoutez.

- Distribution des documents de propagande -

Dans les seules communes de 2.500 habitants et plus, les candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande (que le préfet doit avoir installée avant le lundi 2 mars 2026) pour l’envoi et la distribution des documents officiels à l’adresse de chaque électeur (circulaires et bulletins de vote) et à l’adresse des mairies (bulletins de vote).

L’État prend directement en charge les dépenses de fonctionnement des commissions. Chaque liste peut désormais remettre une version numérique de la circulaire (profession de foi) à la commission de propagande qui la met en ligne sur un site dédié.

Au plus tard mercredi 11 mars pour le 1er tour (jeudi 19 mars pour le 2d tour), la commission de propagande envoie à tous les électeurs de la circonscription une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste de candidats et, dans chaque mairie de la circonscription, des bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les listes assurent la distribution des circulaires et/ou bulletins de vote par leurs propres moyens.

Elles doivent déposer leur bulletin de vote auprès du maire au plus tard samedi 14 mars à midi pour le 1er tour et samedi 21 mars à midi pour le 2d tour (art. R. 55 du Code électoral) ou dans les bureaux de vote le jour de l’élection – 15 ou 22 mars (art. L. 58 et R. 55 du même code).



Dimanche 15 mars - Premier tour de scrutin



