Municipales 2026 : le recours de Grégoire Cordeboeuf contre l'élection de Céline Sitouze rejeté

Le tribunal administratif s'est prononcé ce vendredi 16 octobre 2026 et a rejeté la protestation électorale de Grégoire Cordeboeuf au sujet de la dernière élection municipale à Sainte-Marie. Céline Sitouze, l'actuelle maire de Sainte-Marie, se félicite, dans un communiqué de presse, de la décision du tribunal. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"C’est avec satisfaction que j’accueille la décision rendue ce vendredi 16 octobre par le tribunal administratif de La Réunion, qui a rejeté la protestation électorale déposée par Grégoire Cordeboeuf à la suite des élections municipales de Sainte-Marie", a déclaré l'élue.

"Depuis plusieurs mois, différents griefs avaient été avancés pour contester la régularité de cette élection. Nous avons fait le choix de ne pas alimenter la polémique, de laisser la justice faire son travail et de répondre, dans le cadre de la procédure, à chacun des arguments soulevés", poursuit Céline Sitouze.

Elle le dit : "Le jugement rendu aujourd’hui est clair. Le tribunal considère qu’aucune irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ou rompu l’égalité entre les candidats n’est établie. La protestation est donc rejetée".

- Des accusations de confusion entre la campagne municipale et des fonctions à la Région Réunion -

Le tribunal écarte notamment "les accusations de confusion entre ma campagne municipale et mes fonctions à la Région Réunion. Il rappelle également que rien n’interdit à une candidate d’aller à la rencontre des agents d’une collectivité et ne retient, en l’espèce, ni atteinte au principe de neutralité ni pression exercée sur les agents".

"Les Sainte-Mariens nous ont confié une responsabilité qui est celle de travailler pour Sainte-Marie. C’est à cela que, depuis le premier jour, mon équipe et moi consacrons toute notre énergie", ajoute l'édile.

"Il reste beaucoup à faire pour notre ville. C’est là que se trouve notre priorité et c’est là que nous continuerons à mettre toute notre énergie", conclut la maire.

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