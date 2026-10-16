Santé : l'épidémie d'infections respiratoires s'intensifie à La Réunion, plusieurs patients placés en réanimation

Actualisé le 16 octobre 2026 à 14:49

Publié le 16 octobre 2026 à 14:01

Santé Publique France vient de publier son dernier bulletin de surveillance sanitaire ce vendredi 16 octobre 2026. l'épidémie d'infections respiratoires s'intensifie à La Réunion avec six cas graves en réanimation en l'espace d'une semaine. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Infections respiratoires aiguës : Intensification de l'épidémie, avec identification de 8 formes graves en réanimation (dont 6 en une semaine).

Gastro-entérite (GEA) : Epidémie de GEA en cours.

Bronchiolite chez les moins de 1 an : 3ème semaine de hausse des passages aux urgences.

Mpox : 24 cas importés en provenance de Madagascar et 5 cas autochtones, dernier cas signalé début août.

Leptospirose : Période inter-saisonnière, niveau de transmission bas avec des cas sporadiques (250 cas dont 3 décès).

Arboviroses : Cas sporadiques