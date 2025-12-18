Saint-Pierre : Émeline K/Bidi présente les grandes lignes de son programme

Ce jeudi 18 décembre 2025 en centre ville de Saint-Pierre, la députée Émeline K/Bidi, candidate aux élections municipales de 2026, dévoile les premières lignes de son projet pour la capitale du Sud. Premier arrêt : la mobilité. La candidate souhaite la création d’une ligne de tramway qui reliera Pierrefonds à Grand-Bois (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est dans un hôtel du centre ville qu'Émeline K/Bidi reçoit la presse et des influenceurs réunionnais pour présenter une partie de son programme.

Avant de diffuser une vidéo qui présente sa vision du futur pour l'aéroport de Pierrefonds, elle explique : "On a une équipe qui depuis 25 ans, n'a jamais pensé aux problèmes de déplacements."

"Je souhaite que Pierrefonds soit le point de départ d’un grand projet pour Saint-Pierre et le transformer en gare aéroport, un pôle d’échanges multimodal, un lieu où il y a plusieurs modes de transport : avion, bus, vélo et un tramway."

