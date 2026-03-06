Gaz à 10 euros, effets scolaires gratuits, Plan Nout Kartié... Emmanuel Séraphin dévoile son programme pour Saint-Paul

Ce jeudi 5 mars 2026, Emmanuel Séraphin et son équipe ont présenté les grandes orientations du programme municipal 2026-2032 pour Saint-Paul. Construit à partir de plus de 3.000 contributions citoyennes recueillies dans les quartiers, ce programme s’inscrit dans la continuité du travail engagé depuis 2020 tout en ouvrant une nouvelle étape pour la ville : renforcer les solidarités, soutenir le pouvoir d’achat des familles, préparer l’avenir de la jeunesse et poursuivre la transformation de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Des mesures fortes pour le pouvoir d’achat -

Plusieurs engagements concrets ont été présentés afin de soutenir directement le budget des familles saint-pauloises :

▪ Gratuité des effets scolaires pour tous les élèves à partir de 2026.

▪ Mise en place d’une aide sociale permettant aux familles les plus modestes d’accéder à une bouteille de gaz à 10 euros, afin de faire face à la hausse du coût de l’énergie.

▪ Maintien de la gratuité de la restauration scolaire, du bus scolaire mise en place durant le mandat 2020-2026.

Ces mesures traduisent notre priorité qui est de protéger le pouvoir d’achat et garantir l’égalité des chances pour tous les enfants.

- Loger sans déraciner -

Face à la crise du logement, le programme affirme une orientation forte. A savoir loger les familles sans les déraciner.

L’objectif est de permettre aux habitants de rester vivre dans leur quartier, près de leur famille, de leur école tout en développant une offre de logements adaptée aux besoins du territoire.

La ville poursuivra ainsi une politique volontariste pour :

Produire davantage de logements accessibles,

▪ Accompagner les parcours résidentiels des familles,

▪ Réguler le marché du logement avec l’encadrement des loyers

▪ Favoriser un développement équilibré entre les Hauts et les Bas

- Le Plan Nout Kartié : plus de services dans les quartiers -

La prochaine mandature verra le déploiement du Plan Nout Kartié, une nouvelle politique de proximité visant à renforcer la présence de services publics et d’accompagnement social dans tous les bassins de vie :

▪ Renforcement des assistantes sociales de proximité,

▪ Développement des écrivains publics,

▪ Déploiement des conseillers numériques,

▪ Accès facilité à la Maison de Justice et du Droit,

▪ Soutien aux dispositifs solidaires comme les épiceries sociales.

Notre objectif est de rapprocher les services publics des habitants et simplifier l’accès aux droits.

- Préparer les mobilités de demain -

Face aux défis majeurs de déplacement à La Réunion, le programme fixe une ambition forte :

▪ Lancer le téléphérique urbain de Saint-Paul, reliant les Hauts au centre-ville,

▪ Développer les bus à haut niveau de service,

▪ Préparer l’arrivée du futur train réunionnais,

▪ Poursuivre les aménagements pour les mobilités douces.