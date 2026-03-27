La Possession : Erick Fontaine devient officiellement maire

Les conseillers municipaux de La Possession nouvelle élus se sont rassemblés ce vendredi 27 mars 2026 dans le gymnase Daniel Narcisse, pour voter officiellement pour le nouveau maire. Sans surprise, Erick Fontaine a été élu à la tête de la mairie possessionnaise avec 31 voix, après avoir remporté le second tour face à Vanessa Miranville. (Photo Stephan Laï-Yu)

C'est un premier mandat de maire qui commence pour Erick Fontaine. Après avoir fusionné sa liste avec celles de Philippe Robert et Vincent Rivière, respectivement arrivé troisième et quatrième du premier tour des élections municipales, ce dernier a réussi à l'emporter sur la maire sortante.

Le maire explique que cette majorité est le fruit d’un rassemblement autour d’un appel et d’un engagement partagé, ayant conduit chacun à "prendre ses responsabilités".

- Des priorités encore à définir -

Interrogé sur ses premières actions, Erick Fontaine préfère ne pas hiérarchiser les urgences. "Il n’y a pas une seule priorité, il y en a énormément", explique-t-il.

Il indique vouloir travailler rapidement avec la direction générale des services afin de définir une feuille de route dès la prise effective de fonctions. Deux axes se dégagent tout de même : la proximité et l’écoute des habitants.

"Notre programme repose sur ces valeurs. Ce sera l’une des premières choses mises en œuvre", précise-t-il.

Erick Fontaine entend également les partenaires institutionnels, notamment le Département, la Région et d’autres acteurs locaux, afin de "redonner une impulsion" au territoire.

Concernant la représentation au sein de la communauté d’agglomération du Territoire de l'Ouest, Erick Fontaine rappelle que le nombre de sièges est fixé par la loi. "Nous avons huit sièges, pas plus", souligne-t-il.

Il assure vouloir poursuivre un travail axé sur des thématiques axées autour de l’eau, le tourisme, les transports et le développement économique.

Enfin, interrogé sur un possible recours électoral, Erick Fontaine affirme : "Cela m’amuse plutôt". Il ajoute cependant qu’il est "dommage de ne pas reconnaître sa défaite".



Pour rappel, Vanessa Miraville était arrivée en tête du premier tour, mais l'alliance formée contre elle a fini par l'emporter avec 50,35% des suffrages exprimés. La maire sortante reste membre du conseil municipal, mais cette fois-ci dans l'opposition.

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