[Vidéo] Municipales : Laurent Virapoullé dépose un recours contre la victoire de Joé Bédier à Saint-André

Dans la commune de Saint-André, le maire sortant, Joé Bédier, a été réélu de justesse avec 50,07% des suffrages exprimés lors du second tour des municipales ce dimanche 22 mars 2026. Un scrutin particulièrement serré puisque son opposant, Laurent Virapoullé, récolte 49,93% des votes. Entre les candidats, la victoire s'est jouée à seulement 34 voix d'écart. Face à ce résultat, Laurent Virapoullé a annoncé saisir le tribunal d'un recours pour faire annuler l'élection (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Le combat que j'ai mené ce soir (ce dimanche 22 mars - ndlr) ne s'arrête pas là", a déclaré face à la foule, Laurent Virapoullé. "Il va continuer dans le respect de la loi et de la paix publique."

- À Saint-André, Laurent Virapoullé annonce avoir déposé un recours contre l'élection -

"Nous allons utiliser tous les moyens que la loi donne pour faire de ce résultat", que Laurent Virapoullé estime frauduleux, "soit annulé dans les tribunaux dans les plus brefs délais".

"Cette élection, nous aurions dû la gagner et j'ai la patience du pêcheur qui me permet de continuer jusqu'à la victoire", conclut-il.

En attendant, "nous siégerons avec un important groupe à la mairie et à la Cirest et nous ferons entendre haut et fort la voix de Saint-André".

- Joé Bédier réélu de justesse -

Saint-André est la commune où le résultat était le plus incertain. Les scores étant si serrés qu'il était impossible de prévoir, avant la toute fin des dépouillements, qui l'emporterait.

Après la fusion des listes de Jean-Marie et Laurent Virapoullé, le maire sortant Joé Bédier semblait fortement menacé. Pourtant, c'est sur le fil qu'il conserve son siège, avec 50,07% des suffrages exprimés, contre 49,93% pour son opposant.

Arrivé en tête du premier tour avec 30,02%, le maire sortant devançait Laurent Virapoullé (21,71%) et Jean-Marie Virapoullé (20,80%), ainsi que Eric Fruteau (16,49%).

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