Le Conseil muncipal de Bras-Panon est installé, Jeannick Atchapa élu maire

À l’issue du Conseil municipal d’installation qui s’est tenu le vendredi 20 mars 2026 à la salle polyvalente du Champ de Foire à Bras Panon, le nouveau conseil municipal a été officiellement mis en place devant un public venu en nombre. Jeannick Atchapa a été élu maire de la commune avec 28 voix pour, 2 bulletins nuls et 2 bulletins blancs. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Bras-Panon)

Dans la continuité de cette séance, la liste "Bras-Panon Nout Fierté", portant désignation des adjoints, a été approuvée avec 28 voix pour et 4 bulletins nuls.

Le maire sera accompagné de 9 adjoints, élus dans l’ordre suivant :

- Thierry HENRIETTE

- Mme Nina ROGER

- M. Mario EDMOND

- Mme Nadège BLAS

- M. Jean-Bernard LATCHIMY

- Mme Ghislaine VITRY

- M. Frédéric STAINCQ

- Mme Florence BOYER

- M. Eric ROUGET

Conseillers municipaux de la majorité (18) : Mme Suzanne LAW-TIVE, M. Jean-François REYPE, Mme Virginie BULIN, Mme Isabelle RIVIÈRE, M. Gérard ASSAMA, Mme Dolly HENRIETTE, M. Antoine CAPELOTAR, Mme Graziella CATAN, Mme Natacha ARASTE, M. Bruno BERBY, Mme Nathalie SEYCHELLES, M. Dominique PRIX, M. Jean-Max PRUSSE, Mme Lynda SALEM, Mme Annie-Claude VIRAYE, Mme Satiavaty EVRIN, M. Bradley CHAN TSUN CHING, M. Anthony DERIVIÈRE, Conseillers municipaux de l’opposition (5) : Mme Patricia PROFIL, M. Daniel SANGOUMA, M. Frédéric LUDEL, Mme Chloé DEURVEILHER, Mme Lise-May TURPIN.

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