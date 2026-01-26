Municipales 2026 : Angélique Lapierre, candidate citoyenne à la mairie de Saint-Leu

Angélique Lapierre, 38 ans, maman de deux enfants et professionnelle en assurance, annonce sa candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, à la tête de la liste : "Agir sur le quotidien pour préparer demain" pour la ville de Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué

Originaire de Saint-Leu et profondément attachée au quartier des Hauts de La Chaloupe, elle fait le choix d’un engagement ancré dans la réalité des habitants. Un quartier qui, selon elle, a souffert d’un sentiment d’abandon au cours des quatre dernières mandatures, comme de nombreux secteurs de la commune.

Pour Angélique Lapierre, la politique municipale doit d’abord répondre aux préoccupations concrètes du quotidien — et redevenir l’affaire de tous. "Trop de familles se battent pour finir dignement le mois, trop de parents s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants. La mairie doit redevenir un appui, un repère et un moteur", affirme-t-elle.

Elle partage le sentiment d’un éloignement progressif entre la mairie et la population. Sa candidature veut porter une alternative fondée sur la proximité, l’écoute et l’action concrète, mais aussi sur une conviction forte : la vie publique locale ne doit pas être réservée à quelques-uns, elle doit impliquer tous les citoyens.

- Une démarche résolument citoyenne et collective -

Citoyenne avant d’être candidate, Angélique Lapierre n’est pas issue du monde politique traditionnel — un choix assumé. Elle refuse le modèle du maire solitaire et se présente comme une cheffe d’équipe et porte-parole d’un collectif.

Autour d’elle, une équipe d’habitants engagés, aux compétences variées et à la connaissance fine du territoire, convaincus que les meilleures solutions naissent du terrain et du dialogue avec la population.

"Les meilleurs spécialistes de la commune, ce sont ses habitants. La politique doit redevenir un espace où chacun peut proposer, participer et décider", souligne-t-elle.

- Un projet centré sur le quotidien et l’avenir -

- simplifier la relation entre la mairie et les habitants

- accompagner les familles dans leur vie quotidienne

- renforcer la tranquillité et la sécurité dans tous les quartiers, y compris dans les Hauts

- améliorer durablement le cadre de vie

- engager la transition écologique et créer davantage d’espaces verts

- préparer l’avenir des enfants et des jeunes générations

- Une méthode : écouter, décider ensemble, agir durablement -

Au cœur de la démarche d’Angélique Lapierre : la concertation citoyenne. "Les habitants savent ce qu’ils vivent et ce dont ils ont besoin. Il faut leur donner les moyens d’être écoutés et associés aux décisions. La démocratie locale doit être vivante, concrète et ouverte à tous", insiste-t-elle.

La mise en place d’outils de démocratie locale, dont des conseils de quartier structurés et encadrés, permettra d’associer durablement les habitants aux décisions municipales et de restaurer la confiance.

Avec cette candidature, Angélique Lapierre souhaite remettre la mairie au service de l’essentiel, quartier par quartier, et montrer que la politique peut redevenir un engagement collectif, utile et accessible à tous.