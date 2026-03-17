Municipales à Cilaos : Gaël Firmant annonce le retrait de sa candidature

C'est sur ses réseaux ce mardi 17 mars que Gaël Firmant - arrivé troisième au premier tour des élections municipales à Cilaos, avec 12,18% des suffrages - a annoncé retirer sa candidature. "Aujourd’hui, en toute transparence, notre aventure électorale s’arrête ici", écrit-il (Photo : Gaël Firmant)

"Chaque femme et chaque homme est libre de défendre ses droits, ses idées et ses convictions, en son âme et conscience. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats encore en lice. Nous espérons sincèrement qu’ils garderont en tête l’essentiel : le bien être de la population, qui doit rester la priorité de tous", écrit Gaël Firmant.

À Cilaos, Jacques Técher, maire sortant, est arrivé en tête au premier tour avec 46,52% des votes, devant Laïla Nassibou avec 41,30% et Gaël Firmant avec 12,18% des suffrages.

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