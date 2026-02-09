Municipales 2026 : candidates, candidates, déposez vos candidatures

Les élections municipales et communautaires se tiendront le 15 et le 22 mars 2026. Pour le premier tour, les dossiers peuvent être déposés depuis ce lundi 9 février 2026 et jusqu'au jeudi 26 février 2026. Tout citoyen français peut se porter candidat aux élections municipales et communautaires, sous réserve de respecter les conditions de candidature liées à : la nationalité, l’âge, l’éligibilité et les formalités spécifiques notifiées dans le code électoral (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, les déclarations de candidatures doivent être déposées comme suit :

- Pour les communes de l’arrondissement Nord, elles sont reçues à la préfecture (bureau des élections).

- Pour les communes des arrondissements Sud, Ouest et Est, elles doivent être déposées respectivement dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoit

Dates de dépôts des candidatures pour le 1er tour : du lundi 9 février 2026 au jeudi 26 février 2026.



: du lundi 16 mars 2026 au mardi 17 mars 2026.

Les services chargés de la réception des candidatures seront ouverts de 8h30 à 12h et de 14h à 16h (18h le dernier jour de chaque période).

Il est recommandé aux candidats de prendre rendez-vous dès à présent, notamment par courriel aux adresses mails suivantes :

- préfecture : [email protected]

- sous-préfecture de Saint-Pierre : [email protected]

- sous-préfecture de Saint-Paul : [email protected]

- sous-préfecture de Saint-Benoît : [email protected]

Aucune déclaration de candidature transmise par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique ne pourra être prise en compte.

- La campagne électorale ouvrira le lundi 2 mars -

Les emplacements d’affichage seront attribués aux candidats ou aux listes par tirage au sort. En cas de second tour, l’ordre déterminé lors du premier tour sera maintenu pour les candidats restant en lice. Seuls les responsables des listes de candidats ou leurs mandataires expressément désignés pourront assister à ce tirage au sort qui interviendra à l’issue des délais d’enregistrement des candidatures.

La campagne électorale sera ouverte du lundi 2 mars 2026 à zéro heure et close au samedi 14 mars 2026 à minuit pour le premier tour, et le cas échéant, du lundi 16 mars 2026 à zéro heure jusqu’au samedi 21 mars 2026 à minuit, pour le second tour.

Pour toute information relative à l’organisation du scrutin et aux modalités de dépôt des candidatures, un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site de la préfecture : www.reunion.pref.gouv.fr

- Élections municipales et communautaires : je suis candidat -

Tout citoyen français peut se porter candidat aux élections municipales et communautaires sous réserve de respecter les conditions de candidature.



• être français ou ressortissant de l’Union européenne ;

• avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ;

• avoir satisfait aux obligations militaires ;

• être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir l'être au 1er janvier 2026 (candidats "extra-communaux"). Un candidat peut se présenter s'il justifie d'un lien fiscal avec la commune même s'il vote dans une autre commune ;

• être candidat dans une seule circonscription électorale.

À défaut de respecter ces conditions cumulatives, le candidat n'est pas éligible aux élections municipales.

Le candidat ne doit pas non plus être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.

