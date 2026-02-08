Municipales à Saint-Pierre : des centaines de militants réunis pour lancer la campagne de Jean-Gaël Anda Sita

Ce samedi 7 février 2026, le mouvement "Saint-Pierre, d’abord !" a réuni, des centaines de militants et de citoyens autour de son chef de file, Jean Gaël Anda Sita, lors d’un rassemblement présenté comme "un véritable moment d’échange et de partage". (Photo rb/www.imazpress.com)

À l'occasion de ce meeting de lancement de campagne, le candidat a tenu à rappeler le sens de sa démarche politique, affirmant vouloir "proposer une alternative constructive", loin "des postures d’opposition systématique". Il défend un projet de territoire fondé sur "la solidarité, la proximité et la responsabilité", avec une ambition clairement affichée : "réconcilier le développement et l’humain".

- La justice sociale, l'éducation, la jeunesse et la sécurité -

Au cœur de son programme, Jean Gaël Anda Sita place la justice sociale, avec un engagement assumé : "ne laisser personne sur le bord du chemin". Le projet entend notamment garantir "un accompagnement de qualité pour vieillir sereinement" pour les aînés, tout en redonnant de l’air aux classes moyennes, présentées comme "le socle de notre économie locale".

L’éducation et la jeunesse constituent également des axes majeurs du projet. "Chaque quartier doit devenir un tremplin", a martelé le candidat, avec pour objectif de briser les plafonds de verre. Parmi les propositions mises en avant figurent "le retour des éducateurs de rue ainsi qu’une lutte frontale contre les fléaux", notamment les addictions, accompagnée d’un renforcement des projets sportifs et culturels.

Enfin, le mouvement entend agir sur le cadre de vie et la sécurité. Pour Jean Gaël Anda Sita, "la tranquillité publique est le premier des droits", condition essentielle pour faire de Saint-Pierre une ville où chacun se sent protégé et respecté.

Lire aussi - Saint-Pierre : Jean-Gaël Anda est candidat pour la mairie de Saint-Pierre

À travers ce rassemblement, le mouvement estime qu’une dynamique est née, "portée par l’écoute et l’action concrète". Il affirme incarner un projet "sérieux et rassembleur, conçu avec et pour les habitants de Saint-Pierre".

www.imazpress.com / [email protected]