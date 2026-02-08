Municipales au Tampon : Nathalie Bassire présente la liste "L’Alliance des Tamponnais"

La candidate Nathalie Bassire a officiellement dévoilé, ce samedi 7 février 2026, la composition de sa liste pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. La présentation s’est tenue à la permanence de campagne située en centre-ville du Tampon, en présence des colistiers. (Photo DR)

Au total, 55 candidats composent la liste "L’Alliance des Tamponnais", avec "28 Tamponnaises et 27 Tamponnais", issus de l’ensemble des quartiers de la commune. De Bérive à Bras de Pontho, du centre-ville aux Trois-Mares, "des 400 au 27ᵉ km en passant par le 12ᵉ, le 14ᵉ, le 17ᵉ, le 19ᵉ et le 23ᵉ km", la candidate met en avant une représentation équilibrée du territoire.

La liste se veut également intergénérationnelle. "La benjamine, Chloé de la Plaine des Cafres, a tout juste 20 ans", tandis que "notre Zarboutan Céline Lucilly clôturera symboliquement la liste". Cette dernière est décrite comme "une femme politique tamponnaise, figure incontournable du monde associatif et de la vie publique locale, véritable autorité morale au parcours exemplaire".

- Une liste diversifiée -

Nathalie Bassire insiste sur la diversité humaine et sociale de son équipe. Les colistiers sont présentés comme "issus de toutes les communautés et représentant notre vivre-ensemble tamponnais", mais aussi "de toutes les sensibilités politiques, de la Droite à la Gauche, et également des citoyens représentant la société civile".

Sur le plan socioprofessionnel, la liste rassemble "chefs d’entreprise, commerçants, agriculteurs, travailleurs sociaux, professionnels du tourisme, salariés, agents publics, acteurs associatifs, ancien combattant, professions médicales, étudiants et retraités".

Une composition que la candidate décrit comme "une équipe solidaire et soudée, plurielle et complémentaire, riche de sa diversité et de son humanisme, engagée au service de l’intérêt supérieur de notre population".

- Engagement et transparence -

Cette présentation a également été marquée par un engagement collectif. L’ensemble des candidats a signé "une Charte éthique avec 20 engagements", affirmant une volonté "d’exemplarité, de transparence et de probité" en tant que colistiers et futurs élus locaux.

