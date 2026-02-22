[Photos-Vidéo] Municipales : sous la Halle de Saint-Joseph, Patrick Lebreton rassemble près de 3.000 sympathisants

Ce dimanche 22 février 2026, c'est sous la Halle de Saint-Joseph, que Patrick Lebreton, maire sortant, a rassemblé ses militants sous sa candidature pour les municipales de 2026. Lors de ce temps politique, l'élu a présenté son équipe ainsi que les grandes orientations de son programme. Selon les organisateurs, près de 3.000 personnes étaient présentes. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars (Photos : eg/www.imazpress.com)

C'est devant une foule venue en nombre et malgré la chaleur étouffante de la Halle de Saint-Joseph, que les militants se sont déplacés, montrant fièrement leurs pancartes "Ensamb avek pour Saint-Jo".

Sur place, de nombres élus se sont déplacés : Huguette Bello, présidente de Région, Karine Lebon et Émeline K/Bidy, députées, Wilfrid Bertile et Jean-Bernard Maratchia, conseillers régionaux. Regardez.

Le meeting a débuté par une prise de parole d'Huguette Bello qui est certaine, "vous allez renouveler la candidature de Patrick Lebreton à la mairie de Saint-Joseph. "La terre de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, il l'aime", dit-elle.

- "D'une ville désirable, nous avons fait de Saint-Joseph, une ville désirée" -

"Chers amis de Saint-Joseph, militants.es, camarades, "mon engagement n'a jamais changé pour ce territoire, pour la population", déclare Patrick Lebreton.

"Nous avons investi dans notre jeunesse, accompagné nos aînés, tenu une ligne, développer sans renier, moderniser sans effacer, avancer sans dénaturer", assume fièrement le candidat. "D'une ville désirable, nous avons fait de Saint-Joseph, une ville désirée."

Patrick Lebreton poursuit en vantant ses réussites, "la plus belle médiathèque de La Réunion, des logements sociaux mais pas à plus de trois étages, des résidences seniors..."

- "L'expérience est une force" -

Il le dit, "l'expérience est une force". "Notre équipe c'est de l'expérience, de la cohérence, du dynamisme. Nous ne changeons pas de ligne au gré du vent."

"Ce dont Saint-Joseph a besoin, c'est de continuer dans la stabilité. Une stabilité qui protège, rassemble autour d'un projet commun et c'est cette méthode que je vous propose de continuer ensemble", lance Patrick Lebreton à l'attention des militants et habitants de Saint-Joseph.

Après ce meeting, le candidat, maire sortant, va multiplier les réunions militantes.

Le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, sera opposé à un seul candidat - officiellement déclaré - Jeannot Lebon.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]