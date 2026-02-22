Kiev bombardée par des missiles avant le quatrième anniversaire de l'invasion russe

Plusieurs séries d'explosions ont secoué Kiev dimanche matin, les autorités ukrainiennes faisant état d'une attaque aux missiles balistiques qui a visé aussi des installations énergétiques et ferroviaires, à deux jours du quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions retentir vers 04H00 locales (02H00 GMT), peu après le déclenchement d'une alerte aérienne aux missiles balistiques dans la capitale, puis de nouveau deux heures plus tard.

"Moscou poursuit ses efforts avec des frappes plutôt que dans la diplomatie", a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, faisant état d'une attaque nocturne avec environ 50 missiles et 300 drones.

"La principale cible des attaques a été le secteur énergétique. Des immeubles d'habitation ont aussi été endommagé, comme des voies ferrées", a-t'il précisé.

Cinq localités de la région périphérique de la capitale ont été affectées selon le chef de la l'administration militaire de la région de Kiev, Mykola Kalachnyk.

Une femme et un enfant ont hospitalisés dans la capitale après avoir été blessés dans la périphérie en raison de la chute de débris, selon le maire de Kiev Vitali Klitschko.

Les autorités des régions de Dnipro (centre-est) et Odessa (sud) ont aussi fait état de bombardements, faisant deux blessés dans la première et frappant aux drones des infrastructures dans la seconde.

Les habitants de six régions de l'est et du sud-est du pays sont sans électricité à la suite des frappes, selon le ministère ukrainien de l’Énergie.

- "Acte terroriste" -

L'armée polonaise a déployé de son côté des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas d'attaques russes de grande ampleur et menaçant les régions frontalières.

La Russie, qui occupe près de 20% du territoire ukrainien, bombarde quotidiennement des zones civiles et infrastructures, entraînant récemment la pire crise énergétique dans le pays depuis le début de l'invasion de 2022.

Les températures plongeaient à près de -10°C dimanche matin dans la capitale ukrainienne lorsqu'elle a été de nouveau visée.

A Lviv, près de la frontière polonaise, des explosions dans une rue commerçante du centre-ville ont tué une policière et fait 25 blessés dans la nuit, avant le déclenchement des alertes aériennes.

La police a annoncé ensuite l'arrestation d'une Ukrainienne suspectée d'avoir perpétré cette attaque.

"Il s'agit clairement d'un acte terroriste", a déclaré le maire Andriï Sadovy dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sans autre précision.

Depuis le début de l'invasion russe, des militaires ou responsables ukrainiens ont été pris pour cible par des explosions à plusieurs reprises très loin du front.

La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, créant un choc dans le monde entier et déclenchant le conflit le plus sanglant et destructeur en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

- Blocage de Starlink -

"On ne peut pas dire que nous perdons la guerre, honnêtement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons gagner", a assuré le président Volodymyr Zelensky vendredi dans un entretien à l'AFP, malgré la lente avancée de l'armée russe dans le Donbass.

Il a affirmé aussi que ses troupes venaient de reprendre aux Russes 300 kilomètres carrés lors de contre-attaques en cours dans le sud.

L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces déclarations, mais si elles étaient avérées, il s'agirait des avancées ukrainiennes les plus importantes sur une période aussi courte depuis 2023.

Selon M. Zelensky, pour mener ces contre-attaques, l'armée de Kiev a notamment exploité le blocage, début février, de l'utilisation par les forces russes de Starlink, qui permet de conserver une connexion internet haut débit.

Sur le plan diplomatique, plusieurs sessions de discussion se sont tenues depuis le début de l'année entre émissaires de Kiev, Moscou et Washington, sans aboutir à des avancées concrètes pour l'instant.

Mardi, jour où le conflit entrera dans sa cinquième année, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront une réunion par visioconférence de la "coalition des volontaires" en soutien à l'Ukraine.

Certains dirigeants européens y assisteront depuis Kiev, où ils seront en visite pour cet anniversaire, au côté de Volodymyr Zelensky. Il n'y a pas de participation américaine prévue, selon la même source.



