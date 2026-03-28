Saint-Paul : Cyrille Melchior dépose un recours pour faire annuler l'élection d'Emmanuel Séraphin

Ce vendredi 27 mars 2026, Cyrille Melchior, président du Département et candidat battu par Emmanuel Séraphin lors du second tour des élections municipales, a annoncé le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation du scrutin. Il dénonce de "graves irrégularités tout au long de la campagne électorale, ainsi que lors des opérations de vote le jour du scrutin" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Cette décision s’impose à nous comme un devoir républicain. C’est aussi une démarche pour le respect des 22.000 électeurs qui nous ont apporté leurs soutiens", déclare Cyrille Melchior.

"Les éléments dont on dispose sont de nature à altérer la sincérité du scrutin et à ce titre, nous avons documenté une série de manquements graves au Code électoral", précise-t-il.

"Cette démarche n’est dictée par aucune amertume, mais par une exigence absolue de justice et de transparence démocratique. Le droit doit être respecté. La démocratie locale ne peut s'accommoder de l'à-peu-près ni de la transgression des règles qui garantissent l'expression libre de la souveraineté populaire. Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois ont le droit fondamental à une élection dont la sincérité et la légitimité ne souffrent d'aucune contestation", poursuit Cyrille Melchior.

"C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui à la justice administrative de se prononcer en toute indépendance et de faire toute la lumière sur ces agissements, afin de rétablir la vérité des urnes", ajoute le président du Département.

- Emmanuel Séraphin réélu à Saint-Paul -

Le dimanche 22 mars 2026, Emmanuel Séraphin a réussi à se faire élire en son propre nom après avoir succédé à Huguette Bello, qui avait quitté son siège de maire après son élection à la tête de la Région en 2021.

Il termine avec une belle avance sur son adversaire Cyrille Melchior, crédité de 44,26% des suffrages exprimés.

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